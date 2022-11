Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







APARECIDA JUDITE JORGE - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

CECILIA AKEMI ICHIY - 58 anos - PEREIRA BARRETO/SP

Falecimento em: 07/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PEREIRA BARRETO

Situação:





CLEUSA ALVES DA SILVA - 52 anos - JATAIZINHO/PR

Falecimento em: 07/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MUNIC DE JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

JOSE VIEIRA DE BRITO - 69 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 07/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBE

Situação:





MARIANA SALMAZO DE LIMA - 33 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADEVANIR ALVES DA SILVA - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2022

Data e Horário do Velório: 06/11/2022 - 23:00

Local do Velório: R. GUILHERMINA LAHMAN, 1580 - AQUILLES STHENGEL - IG. CRISTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2022 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





AILTON TOME DE OLIVEIRA - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/11/2022

Data e Horário do Velório: 07/11/2022 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/11/2022 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





ANA DE SOUZA BRAZ - 80 anos - IBIPORÃ/PR

Falecimento em: 06/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: