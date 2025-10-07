Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta terça-feira (07).
CARMENCITA DRUMOND - 85 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
SAMUEL GRANSOTI DO NASCIMENTO - 5 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 17:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ADILSON VIANA GARCIA - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 06/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 01:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO