Falecimentos dos dias 6 e 7 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
07 out 2025 às 08:20

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h15 desta terça-feira (07).


CARMENCITA DRUMOND - 85 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2025

Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

SAMUEL GRANSOTI DO NASCIMENTO - 5 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2025

Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO


ADILSON VIANA GARCIA - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 06/10/2025

Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO


