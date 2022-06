Lista de falecimentos dos dias 6 e 7 de junho de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 6h47.



CLAUDIA ANDREIA FERRARI - 45 anos - ANDIRÁ

Falecimento em: 07/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NILSON FERRAZ DE ARAUJO - 59 anos - LONDRINA

Falecimento em: 07/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARIA JOSE PIEROTTI SOARES - 82 anos - ST ANTÔNIO DA PLATINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA





MILTON BISSI - 82 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JATAIZINHO





JUCELINO BISPO PEREIRA - 69 anos - CAMBÉ

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ





MAÇAYOSHI YANO - 83 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





MARCIO JOSE DE SOUZA SANTOS - 43 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





JACILENE SENA RODRIGUES CAVALCANTE - 44 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 23H30

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: ECOLÓGICO CREMATORIUM LONDRINA





ANTONIO MODESTO COSTA - 87 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSE NILSON OLERIANO - 53 anos - CENTENÁRIO DO SUL

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CENTENÁRIO DO SUL

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JOSE ERIVAM SANTANA - 67 anos - JATAIZINHO

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





JANDIRA AZEVEDO - 68 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLÂNDIA





MARIANO PEREIRA - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 21H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





FERNANDO LUITI - 80 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 06H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





SHIRLEY APPARECIDA XIMENEZ JARDIM - 81 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 20H00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LALUCI





LUIZ CARLOS ANGELO - 68 anos - SERTANÓPOLIS

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SERTANÓPOLIS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SERTANÓPOLIS





MARIA MANOELA DE JESUS SILVA - 90 anos - CURITIBA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 09H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII





JOSE FELIPE DOS SANTOS - 71 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório: 22H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/06/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





JOSE ELIDIO RIBEIRO - 65 anos - RIBEIRÃO DO PINHAL

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:





HELIA APARECIDA DE SOUZA - 52 anos - LONDRINA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAR COM ACOMP.

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ISMAEL RODRIGUES - 57 anos - PRADO FERREIRA

Falecimento em: 06/06/2022

Início do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: