Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta sexta-feira (08).





CRISTINA APARECIDA MAGDALENO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

JULIO CEZAR FAZOLLI - 55 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO





KELI CRISTINA BELLA DOS SANTOS - 46 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LINDAMIR TEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





ALZEMIRA FARIA DE CAMPOS - 91 anos - TOMAZINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TOMAZINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANA NERES DIAS - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANDERSON MITSUTOSHI SUZUKI - 52 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





ANTONIO BORGES - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ELISANGELA SILVA - 43 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCIELE RIBEIRO - 39 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





FRANCISCO FERNANDES DA SILVA - 59 anos - JABOTI/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: JABOTI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GILBERTO GUIDORIZZI DA SILVA JUNIOR - 63 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





IRAIR MARTINS RODRIGUES DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO





JAVIER DAVID LANZA ZARGOZA - 21 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 06:00

Local do Velório: IG. DE JESUS CRISTO - R.RUI BARBOSA, 190 SHANGRI-LA

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOAO BENTO ALVES PEREIRA - 8 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 07:00

Local do Velório: CAPELAS 5 E 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOSE APPARECIDO COLOMBO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





JOSE CARLOS DE ALMEIDA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 04:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





LAZARO CANDIDO DA SILVA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LILIAN ZURDO COSTA - 59 anos - CARLOPOLIS/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CARLOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





NM - GABRIELLY PAMELA TONCHICHE - 0 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





PAULO YUTAKA YOSHII - 82 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 07/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO







