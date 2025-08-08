Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h05 desta sexta-feira (08).
CRISTINA APARECIDA MAGDALENO - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
JULIO CEZAR FAZOLLI - 55 anos - SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO
KELI CRISTINA BELLA DOS SANTOS - 46 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LINDAMIR TEREZINHA DE OLIVEIRA DIAS - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ALZEMIRA FARIA DE CAMPOS - 91 anos - TOMAZINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TOMAZINA
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANA NERES DIAS - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 07/08/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANDERSON MITSUTOSHI SUZUKI - 52 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ANTONIO BORGES - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ELISANGELA SILVA - 43 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FRANCIELE RIBEIRO - 39 anos - JACAREZINHO/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
FRANCISCO FERNANDES DA SILVA - 59 anos - JABOTI/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: JABOTI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
GILBERTO GUIDORIZZI DA SILVA JUNIOR - 63 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
IRAIR MARTINS RODRIGUES DA SILVA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
JAVIER DAVID LANZA ZARGOZA - 21 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 06:00
Local do Velório: IG. DE JESUS CRISTO - R.RUI BARBOSA, 190 SHANGRI-LA
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
JOAO BENTO ALVES PEREIRA - 8 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 07:00
Local do Velório: CAPELAS 5 E 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
JOSE APPARECIDO COLOMBO - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
JOSE CARLOS DE ALMEIDA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 04:00
Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
LAZARO CANDIDO DA SILVA - 89 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAMBE-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
LILIAN ZURDO COSTA - 59 anos - CARLOPOLIS/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CARLOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
NM - GABRIELLY PAMELA TONCHICHE - 0 anos - ROLANDIA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
PAULO YUTAKA YOSHII - 82 anos - APUCARANA/PR
Falecimento em: 07/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO