Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de fevereiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







IRACY GARCIA FERRAZ - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

ADAO GOMES DA SILVA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2023 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





ANTONIETA BUSO ARDUINI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório: 08/02/2023 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2023 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: PREPARANDO

ELIANE KATSUE ITO - 50 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2023 - 00:00

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: SEPULTADO





IZOLINA DE OLIVEIRA GONÇALVES - 88 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SÃO JERONIMO DA SERRA

Situação:

JOANA LOPES KVETIK DE SOUZA - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório: 07/02/2023 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2023 - 22:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO





JOAO ANANIAS DA CUNHA - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório: 07/02/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

JOÃO RAMILO DOS SANTOS - 84 anos - JAGUAPITÃ/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARA REGINA DAL COL - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório: 07/02/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





NT DE AMANDA KARINE DOS SANTOS CAMPOS - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/02/2023

Data e Horário do Velório: 08/02/2023 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/02/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO