Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h52.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ELMA DA SILVA TEIXEIRA - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 08/01/2022 - 07H52

Falecimento em: 08/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

ROSA COELHO RIBEIRO - 72 anos - JATAIZINHO

Comunicação em: 08/01/2022 - 05H52

Falecimento em: 08/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





LYDIA DA SILVA ALMEIDA - 94 anos - LONDRINA

Comunicação em: 08/01/2022 - 04H45

Falecimento em: 08/01/2022

Local do Velório: CAPELA MUNICIPAL DE SERTANEJA

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SERTANEJA





APARECIDA MARIA TOFOLINO DE GODOI - 75 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 08/01/2022 - 01H04

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE CAMBÉ





Continua depois da publicidade

CLEUSA AUGUSTA - 50 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Comunicação em: 08/01/2022 - 00H46

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: SANTO ANTÔNIO DA PLATINA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA





FERNANDO GOMES DA SILVA - 67 anos - LONDRINA

Comunicação em: 08/01/2022 - 00H26

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS





DEJANIRA ALVES TERRENTA - 68 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 21H32

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





YUTAKA SAKAMOTO - 85 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 07/01/2022 - 20H15

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: IBIPORÃ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA





ALDENIR VICENTE - 64 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 19H41

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





CARMEN BALERO SELMER - 70 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 19H18

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ROSA PEREIRA DE OLIVEIRA - 73 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 19H11

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





AIRTON AGNELO DA SILVA - 76 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 17H23

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





RENATA FRANCIS SOARES NASCIMENTO - 40 anos - ANDIRÁ

Comunicação em: 07/01/2022 - 14H47

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JEAN PAULO DA SILVA KONESUK BARBOZA - 40 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 14H10

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE IPORANGA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARTA DE OLIVEIRA BORIOLI - 66 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 14H02

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA





SHIO SUZUKI - 86 anos - ALVORADA DO SUL

Comunicação em: 07/01/2022 - 11H32

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA IZABEL CORONADO DE PAULA - 56 anos - LONDRINA

Comunicação em: 07/01/2022 - 10H35

Falecimento em: 07/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 08/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE