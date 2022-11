Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de novembro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ANTONIO BORGES DOS REIS - 87 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade

Publicidade





DURVALINA MERCHI MOGLIO - 90 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





MARIA DOS MILAGRES LOPES MARINHO - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório: 08/11/2022 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 DO PARQUE OURO VERDE

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2022 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO





RENATO BONASSA - 81 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/11/2022

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO PAULA DOS SANTOS - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/11/2022

Data e Horário do Velório: 07/11/2022 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/11/2022 - 14:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO