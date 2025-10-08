Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h10 desta quarta-feira (8).
CASIMIRO GASPAR - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório: 08/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
Receba nossas notícias NO CELULARWHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
JOAQUIM LUIZ DOS REIS - 91 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
LAZARO BATISTA DA SILVA - 77 anos - WENCESLAU BRAZ/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: WENCESLAU BRAZ
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
RUI SANT'ANNA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório: 08/10/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO
ALICE BUENO LISBOA - 101 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCI
Situação: VELANDO
ANA FERREIRA DA HORA - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 18:00
Local do Velório: RUA: AMENDOINZEIRO ,1277 -JD.SANTA RITA - IG.PRESBITERIANA
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ANTONIO BERNARDO DA SILVA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
AURORA SILVESTRE - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BORRAZOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: