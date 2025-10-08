Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h10 desta quarta-feira (8).





CASIMIRO GASPAR - 96 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/10/2025

Data e Horário do Velório: 08/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

JOAQUIM LUIZ DOS REIS - 91 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 08/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





LAZARO BATISTA DA SILVA - 77 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 08/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: WENCESLAU BRAZ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

RUI SANT'ANNA - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/10/2025

Data e Horário do Velório: 08/10/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





ALICE BUENO LISBOA - 101 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2025

Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 12:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCI

Situação: VELANDO

ANA FERREIRA DA HORA - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2025

Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 18:00

Local do Velório: RUA: AMENDOINZEIRO ,1277 -JD.SANTA RITA - IG.PRESBITERIANA

Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ANTONIO BERNARDO DA SILVA - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2025

Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO

AURORA SILVESTRE - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 07/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BORRAZOPOLIS-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação: