Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Obituário

Falecimentos dos dias 7 e 8 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
08 out 2025 às 09:20

Compartilhar notícia

siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h10 desta quarta-feira (8).


CASIMIRO GASPAR - 96 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório: 08/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


JOAQUIM LUIZ DOS REIS - 91 anos - ASSAI/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


LAZARO BATISTA DA SILVA - 77 anos - WENCESLAU BRAZ/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: WENCESLAU BRAZ
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

Publicidade


RUI SANT'ANNA - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/10/2025
Data e Horário do Velório: 08/10/2025 - 12:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO


ALICE BUENO LISBOA - 101 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 12:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCI
Situação: VELANDO

Publicidade


ANA FERREIRA DA HORA - 80 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 18:00
Local do Velório: RUA: AMENDOINZEIRO ,1277 -JD.SANTA RITA - IG.PRESBITERIANA
Data e Horário do Sepultamento: 08/10/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO


ANTONIO BERNARDO DA SILVA - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório: 07/10/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento: 07/10/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO

Cadastre-se em nossa newsletter


AURORA SILVESTRE - 93 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 07/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BORRAZOPOLIS-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:

Falecimentos Acesf Acesf de Londrina cemitério cemitérios morreu quem morreu
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas