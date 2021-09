Lista de falecimentos dos dias 7 e 8 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



HILDA BATISTA ALVES - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 07:49 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: DISTRITAL MARAVILHA

Situacao:





VALTER APARECIDO ALVES - 62 anos - CAMBARA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 06:49 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

SILVERIO GONCALVES GERTRUDES - 77 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 06:45 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO

MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS SILVA - 59 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 06:18 am

Falecimento em: 08/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

PAULO RODRIGUES MEDEIROS - 75 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 02:15 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

LAERCIO ANTONIO DOS SANTOS - 74 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 01:04 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





FERNANDA DE OLIVEIRA FLORES - 37 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 08/09/2021 - 00:07 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: A DEFINIR

Situacao:

JULIANO DIAS DE ALENCAR - 41 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 23:20 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





APARECIDA DA SILVA LEITE - 71 anos - CONGONHINHAS/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 23:17 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

DAVID DE AZEVEDO - 41 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 22:42 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE - 09:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO

JOANA ITAKUSSU TSUNEGI - 85 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 22:28 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: MUN. DE MARILIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOAO BATISTA FIGUEIREDO - 80 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 21:45 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao:

DICLEIA APARECIDA DE ALMEIDA VIEIRA - 58 anos - SALTO DO ITARARE/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 20:14 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





PAULO RODRIGUES DE MEDEIROS - 75 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 19:45 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





EMILIA GABRIELE PEREIRA MOREIRA - 13 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 19:18 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





VALTEMIR ROCHA DOS SANTOS - 70 anos - FOZ DO IGUAÇU/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 18:50 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situacao: PREPARANDO





EXPEDITA SILVA LEITE - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 17:04 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL IRERÊ

Situacao: PREPARANDO





OSVAIR BISSE - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 16:27 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 08/09/2021 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





SANDRO HENRIQUE DE FREITAS DUARTE - 38 anos - ORTIGUEIRA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 15:00 pm

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





NIVALDO LUIZ DUARTE - 83 anos - ORTIGUEIRA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 10:26 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





SUELI POZZOBON - 55 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 09:26 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





MARIA DO CARMO FERREIRA - 90 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 07:25 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





SIMAO DE OLIVEIRA - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 06:23 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





SIDINEI CANDIDO DE ALMEIDA - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 05:58 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: SEPULTADO





LUIZ CARLOS TORRES - 57 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 05:48 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





LEONILDO CUENCA RATIS - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 05:02 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR

Data e Horário do Sepultamento: 07/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL WARTA

Situacao: SEPULTADO





SANTO LAZARO BARROS - 78 anos - ARAPONGAS/PR

Comunicação em: 07/09/2021 - 03:10 am

Falecimento em: 07/09/2021

Local do Velório: ARAPONGAS/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUN. DE ARAPONGAS

Situacao: