Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 13h09 deste sábado (09).









ALICE THEREZA LI - 91 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/08/2025

Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 14:00

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





MARIA APARECIDA MIRANDA - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/08/2025

Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: VELANDO





SERCUNDO EVANGELISTA RIBEIRO - 87 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/08/2025

Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ADELIA PEREIRA DOS SANTOS - 71 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





ANNA EMILIA CAUS FORMAGIO - 94 anos - RIBEIRAO CLARO/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade





APARECIDA IZANETE DE OLIVEIRA FERNANDES - 74 anos - IRERê/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 08:00

Local do Velório: RUA OLIVIO BUSSE 238 - ASSEMBLEIA DE DEUS

Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ

Situação: VELANDO

Publicidade





CAETANO FREITAS DA SILVA LIMA - 19 anos - LONDRINA/

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 23:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação: SEPULTADO





CARLOS ROBERTO DE SOUZA - 59 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CINTHIA MARIA SANTINI - 36 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 08/08/2025

Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: SEPULTADO











