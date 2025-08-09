Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 13h09 deste sábado (09).
ALICE THEREZA LI - 91 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/08/2025
Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 14:00
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO
Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO
MARIA APARECIDA MIRANDA - 90 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/08/2025
Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 11:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: VELANDO
SERCUNDO EVANGELISTA RIBEIRO - 87 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/08/2025
Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 10/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: PREPARANDO
ADELIA PEREIRA DOS SANTOS - 71 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
ANNA EMILIA CAUS FORMAGIO - 94 anos - RIBEIRAO CLARO/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
APARECIDA IZANETE DE OLIVEIRA FERNANDES - 74 anos - IRERê/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório: 09/08/2025 - 08:00
Local do Velório: RUA OLIVIO BUSSE 238 - ASSEMBLEIA DE DEUS
Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: DISTRITAL PAIQUERÊ
Situação: VELANDO
CAETANO FREITAS DA SILVA LIMA - 19 anos - LONDRINA/
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 23:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE
Situação: SEPULTADO
CARLOS ROBERTO DE SOUZA - 59 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
CINTHIA MARIA SANTINI - 36 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 08/08/2025
Data e Horário do Velório: 08/08/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: SEPULTADO