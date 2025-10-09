Pesquisar

Falecimentos dos dias 8 e 9 de outubro de 2025 em Londrina e região

Redação Bonde
09 out 2025 às 09:50

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta quinta-feira (9).


ANTONIO FERREIRA RAMALHO - 70 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/10/2025
Data e Horário do Velório: 09/10/2025 - 16:00
Local do Velório: R FLOR DO CAMPO 66 - PQ. OURO BRANCO
Data e Horário do Sepultamento: 10/10/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: SÃO PAULO
Situação: PREPARANDO

ARLINDA FERREIRA TALIERI - 91 anos - PORECATU/PR
Falecimento em: 09/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: PORECATU-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:


FERNANDA ROSA DA SILVA BARELA - 66 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: ANDIRA
Situação:


OLIMPIO DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

