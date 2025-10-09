Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h50 desta quinta-feira (9).





ANTONIO FERREIRA RAMALHO - 70 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/10/2025

Data e Horário do Velório: 09/10/2025 - 16:00

Local do Velório: R FLOR DO CAMPO 66 - PQ. OURO BRANCO

Data e Horário do Sepultamento: 10/10/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: PREPARANDO

ARLINDA FERREIRA TALIERI - 91 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 09/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





FERNANDA ROSA DA SILVA BARELA - 66 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ANDIRA

Situação:





OLIMPIO DA SILVA - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: