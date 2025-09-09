Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h05 desta terça-feira (9).





APARECIDO RODRIGUES LOPES - 72 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ARGENTINO FAVARETTO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2025

Data e Horário do Velório: 09/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

CLERTTON ROGERIO NAGAY - 55 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





JOAO FERREIRA DA SILVA - 78 anos - WENCESLAU BRAZ/PR

Falecimento em: 09/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LUIZ SERGIO PERFETTO - 83 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2025

Data e Horário do Velório: 09/09/2025 - 10:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2025 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





VITOR CUNHA - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação: