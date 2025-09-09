Lista de falecimentos dos dias 8 e 9 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 9h05 desta terça-feira (9).
APARECIDO RODRIGUES LOPES - 72 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ARGENTINO FAVARETTO - 75 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/09/2025
Data e Horário do Velório: 09/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: SÃO PEDRO
Situação: PREPARANDO
CLERTTON ROGERIO NAGAY - 55 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
JOAO FERREIRA DA SILVA - 78 anos - WENCESLAU BRAZ/PR
Falecimento em: 09/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
LUIZ SERGIO PERFETTO - 83 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/09/2025
Data e Horário do Velório: 09/09/2025 - 10:00
Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA
Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2025 - 18:00
Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA
Situação: PREPARANDO
VITOR CUNHA - 78 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 09/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: