Falecimentos dos dias 9 a 11 de agosto de 2025 em Londrina e região

Luís Fernando Wiltemburg - Redação Bonde
11 ago 2025 às 08:51

Foto: Guto Rocha
Lista de falecimentos dos dias 9 a 11 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h43 desta segunda-feira (11).


ALGEMIRO SOARES - 81 anos - GUAPIRAMA/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

ANA MARIA QUEISADA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:


MARIA HELENA FIGUEIREDO - 88 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

SATIKO MAEDA - 83 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 13:00
Local do Velório: R. FRANCISCO XAVIER DA SILVA 525 - CAP. JD . SILVINO
Data e Horário do Sepultamento: 12/08/2025 - 10:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO


WANDERLICE KIWA TAKAHASHI - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 20:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO

ALEXANDRE ALCANTARA DE SOUZA - 33 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


ARNALDO BELLUOMINI - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO


CICERO BEZERRA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:

DEOLINDO MARTINS FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO

ENZO MIGUEL PEREIRA RODRIGUES - 9 anos - CHAPADAO DO SUL/MS
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MARUMBI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MARUMBI-PR
Situação:


JOSE CAETANO MOREIRA - 85 anos - IBPORA/
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:


JOSEFA CRISTINA MATSUMURA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO


LUIZ ANTONIO ESTRADA - 72 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


MARIA TEREZINHA DE LIMA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 00:01
Local do Velório: IG. MISTER THOMAS - RUA JOSE TETUO SAITO ESQ NICOLAU DE ANDR
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO


MARTIM JOSE DE SOUZA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 10/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO


OLIVINO ALVES DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO


PALMIRO DEI TOS JUNIOR - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 23:00
Local do Velório: (IGREJA) RUA JOÃO XXII, 401. CENTRO
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE
Situação: VELANDO


SEBASTIAO SERGIO ZANA - 61 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO


SIDNEI MALANDRIM - 53 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:


SONIA ELISABETE FERRO - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO


WILLERSON DE REZENDE CUNHA - 39 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO

Falecimentos Obituário Londrina obituários cemitério cemitérios Acesf Acesf de Londrina morreu quem morreu
