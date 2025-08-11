Lista de falecimentos dos dias 9 a 11 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h43 desta segunda-feira (11).





ALGEMIRO SOARES - 81 anos - GUAPIRAMA/PR

Falecimento em: 11/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

ANA MARIA QUEISADA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação:





MARIA HELENA FIGUEIREDO - 88 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR

Falecimento em: 11/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

SATIKO MAEDA - 83 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 11/08/2025

Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 13:00

Local do Velório: R. FRANCISCO XAVIER DA SILVA 525 - CAP. JD . SILVINO

Data e Horário do Sepultamento: 12/08/2025 - 10:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





WANDERLICE KIWA TAKAHASHI - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 11/08/2025

Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 20:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO

ALEXANDRE ALCANTARA DE SOUZA - 33 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ARNALDO BELLUOMINI - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





CICERO BEZERRA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

DEOLINDO MARTINS FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

ENZO MIGUEL PEREIRA RODRIGUES - 9 anos - CHAPADAO DO SUL/MS

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: MARUMBI-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MARUMBI-PR

Situação:





JOSE CAETANO MOREIRA - 85 anos - IBPORA/

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: IBIPORA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOSEFA CRISTINA MATSUMURA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





LUIZ ANTONIO ESTRADA - 72 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





MARIA TEREZINHA DE LIMA - 76 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 00:01

Local do Velório: IG. MISTER THOMAS - RUA JOSE TETUO SAITO ESQ NICOLAU DE ANDR

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





MARTIM JOSE DE SOUZA - 62 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO

Data e Horário do Sepultamento: 10/08/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO





OLIVINO ALVES DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO





PALMIRO DEI TOS JUNIOR - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 23:00

Local do Velório: (IGREJA) RUA JOÃO XXII, 401. CENTRO

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE

Situação: VELANDO





SEBASTIAO SERGIO ZANA - 61 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 22:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO





SIDNEI MALANDRIM - 53 anos - SANTA MARIANA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





SONIA ELISABETE FERRO - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 21:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





WILLERSON DE REZENDE CUNHA - 39 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/08/2025

Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO