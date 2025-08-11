Lista de falecimentos dos dias 9 a 11 de agosto de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h43 desta segunda-feira (11).
ALGEMIRO SOARES - 81 anos - GUAPIRAMA/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ANA MARIA QUEISADA SILVA - 60 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação:
MARIA HELENA FIGUEIREDO - 88 anos - SIQUEIRA CAMPOS/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
SATIKO MAEDA - 83 anos - CAMBE/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 13:00
Local do Velório: R. FRANCISCO XAVIER DA SILVA 525 - CAP. JD . SILVINO
Data e Horário do Sepultamento: 12/08/2025 - 10:30
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
WANDERLICE KIWA TAKAHASHI - 54 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 11/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 14:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 20:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: PREPARANDO
ALEXANDRE ALCANTARA DE SOUZA - 33 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
ARNALDO BELLUOMINI - 81 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
CICERO BEZERRA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
DEOLINDO MARTINS FILHO - 68 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 06:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
ENZO MIGUEL PEREIRA RODRIGUES - 9 anos - CHAPADAO DO SUL/MS
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: MARUMBI-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: MARUMBI-PR
Situação:
JOSE CAETANO MOREIRA - 85 anos - IBPORA/
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: IBIPORA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOSEFA CRISTINA MATSUMURA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
LUIZ ANTONIO ESTRADA - 72 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
MARIA TEREZINHA DE LIMA - 76 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 00:01
Local do Velório: IG. MISTER THOMAS - RUA JOSE TETUO SAITO ESQ NICOLAU DE ANDR
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
MARTIM JOSE DE SOUZA - 62 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAR COM ACOMP.NO CEMITERIO
Data e Horário do Sepultamento: 10/08/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: SEPULTADO
OLIVINO ALVES DE OLIVEIRA - 71 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 17:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS ALLAMANDAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 09:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS
Situação: VELANDO
PALMIRO DEI TOS JUNIOR - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 23:00
Local do Velório: (IGREJA) RUA JOÃO XXII, 401. CENTRO
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 13:00
Local do Sepultamento: CREMATORIO LALUCE
Situação: VELANDO
SEBASTIAO SERGIO ZANA - 61 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 22:00
Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 11:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: VELANDO
SIDNEI MALANDRIM - 53 anos - SANTA MARIANA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
SONIA ELISABETE FERRO - 69 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 10/08/2025 - 21:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 14:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
WILLERSON DE REZENDE CUNHA - 39 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/08/2025
Data e Horário do Velório: 11/08/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS
Data e Horário do Sepultamento: 11/08/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO