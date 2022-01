Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de janeiro de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 7h01.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





ENIDE RODRIGUES MATTOS - 88 anos - LONDRINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 06H36

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

MARIA CLARICE DO ESPIRITO SANTO - 67 anos - LIDIANÓPOLIS

Comunicação em: 10/01/2022 - 04H23

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOÃO BATISTA DE SOUZA - 64 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 10/01/2022 - 03H58

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





NICOLAU APARECIDO PEREIRA - 55 anos - ROLÂNDIA

Comunicação em: 10/01/2022 - 02H57

Falecimento em: 10/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





Continua depois da publicidade

ELZA SILVA SPACINO - 89 anos - LONDRINA

Comunicação em: 10/01/2022 - 00H10

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





ANA GARCIA DE MORAES - 69 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 09/01/2022 - 23H28

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CLETO RENATO STRINGHINI - 84 anos - JAGUAPITÃ

Comunicação em: 09/01/2022 - 22H47

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





MARIA BERNADETE FURTADO SANTOS - 72 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/01/2022 - 22H46

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





JOSUE LUIZ LANGAME - 79 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/01/2022 - 20H47

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2022 - 14H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





ISABEL DOS REIS LUCAS - 69 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/01/2022 - 20H33

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





VANDERLEIA DE ASSIS CARVALHO - 28 anos - LONDRINA

Comunicação em: 09/01/2022 - 19H09

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2022 - 10H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





PEDRO SANCHES GARCIA - 82 anos - CAMBARÁ

Comunicação em: 09/01/2022 - 17H41

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE CAMBARÁ





IRENE BERBERT CEZAR - 99 anos - SABÁUDIA

Comunicação em: 09/01/2022 - 13H45

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: IG PRESBITERIANA VILA JUDITH / R. FOZ DO IGUAÇU, 205

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2022 - 11H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS





ANTONIO NADIR BIGATI - 78 anos - IBIPORÃ

Comunicação em: 09/01/2022 - 11H22

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório: MUNICIPIO DE IBIPORÃ (FUNERÁRIA SÃO JOSÉ = 3258-1499)

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPIO DE IBIPORÃ





IVO GOMES - 58 anos - CAMBÉ

Comunicação em: 09/01/2022 - 10H25

Falecimento em: 09/01/2022

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS