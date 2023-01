Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de janeiro de 2023 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







DORACI ANTUNES BATISTA - 65 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 10/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

Publicidade

Publicidade





SILVIO CRISTINO SEBASTIAO - 51 anos - CORNELIO PROCOPIO/PR

Falecimento em: 10/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





YVONE BERNINE PICELLI - 90 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/01/2023

Data e Horário do Velório: 10/01/2023 - 11:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2023 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO

Publicidade





ANTONIO BARBERA PESTANA - 71 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAMBE

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





CICERO LUIZ DA SILVA - 85 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório: 09/01/2023 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2023 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO

Publicidade





FRANCISCO KOYAMA - 80 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBÉ

Situação:





JOSE VINICIUS FERNANDES FRIZZO - 28 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório: 09/01/2022 - 00:01

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: VELANDO

Publicidade





JUDITH MORAES SIMAO - 91 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2023 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL GUARAVERA

Situação:





MARIA ALICE BRUGIN LEITE - 95 anos - LONDRINA /PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório: 09/01/2023 - 17:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA DA SILVA DE CARVALHO - 58 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/01/2023

Data e Horário do Velório: 10/01/2023 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 11/01/2023 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO