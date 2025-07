Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de julho de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h30 desta quinta-feira (10).





DAVI MIGUEL DE ANDRADE - 0 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 10/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

EDISON ARTHUR BAUNGARTEM - 93 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2025

Data e Horário do Velório: 10/07/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2025 - 13:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO

ESTEVA DE ANDRADE - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2025

Data e Horário do Velório: 10/07/2025 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 11/07/2025 - 09:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





JAIR GONÇALVES - 78 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/07/2025

Data e Horário do Velório: 10/07/2025 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO

JOSE CARLOS DOS SANTOS - 61 anos - UMUARAMA/PR

Falecimento em: 10/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANNA LYZ FARIA DE OLIVEIRA - 0 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





APARECIDO CASTURINO DE MATTOS - 57 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





EDNA REGINA LOPES - 69 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório: 10/07/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





ELANGNE FERNANDA LINO - 51 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: CONJUGADO ALLAMANDAS

Situação:

HELENA DZIECHCIARZ - 76 anos - CÂDIDO ABREU/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





HILARIO ALEIXO - 77 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





LAURA MARTINS DIAZZI - 95 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório: 09/07/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2025 - 14:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO





MARIA APARECIDA LEMOS - 69 anos - CAMBÉ/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório: 09/07/2025 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/07/2025 - 11:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situação: VELANDO





MARIA DE FATIMA BORGES MARTIM - 70 anos - SANTO ANTÔNIO DA PLATINA/PR

Falecimento em: 09/07/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA PLATINA

Situação: