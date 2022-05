Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de maio de 2022 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) atualizada às 8h16.



ELIZETE PEREIRA DE OLIVEIRA - 58 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





CHINZOO MATSUO - 102 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2022 - 16H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





RICARDO VALENTIM GUAITOLI - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAPELA PREVER - CAMBÉ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. DE CAMBÉ





REINALDO VIEIRA - 50 anos - CORNÉLIO PROCÓPIO

Falecimento em: 10/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





JOSE PICARELI - 75 anos - ROLÂNDIA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





GLACINDO DE ALMEIDA - 74 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2022 - 17H30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





SEBASTIÃO MARCOS CANDIDO - 58 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 08H00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2022 - 15H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





LINCOLN MASSAHARU KIKUCHI - 63 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 10H00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO





FLORINDA DE CARVALHO - 91 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 00H30

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS





ANA PAULA DA SILVA - 32 anos - JACAREZINHO

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





OSMAR MACEDO SOARES - 70 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 01H00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2022 - 17H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





MARIA LUZIA DA SILVA SANTOS - 76 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JATAIZINHO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS





ALAOR JOSE DA SILVA - 92 anos - BANDEIRANTES

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: BANDEIRANTES

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: BANDEIRANTES





VILMA DE AZEVEDO DUTRA - 62 anos - CAMBARÁ

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: CAMBARÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CAMBARÁ





LUCAS MIGUEL RIBAS SANTOS DOMINGOS - 0 anos - JAPURÁ

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: JAPURÁ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: JAPURÁ





WELINGTHON FERNANDO RODRIGUES JUSTINO - 37 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 14H00

Local do Velório: CAPELA DO JARDIM SANTA RITA

Data e Horário do Sepultamento: 10/05/2022 - 09H00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE





BENEDITA AUGUSTA ALVES - 82 anos - LONDRINA

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: TAMARANA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: TAMARANA





MARIA APARECIDA FRANCELINO - 61 anos - SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório:

Local do Velório: SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SANTO ANTÔNIO DO PARAÍSO





LEANDRO LOURENCO DE SAMPAIO - 18 anos - ASSAÍ

Falecimento em: 09/05/2022

Início do Velório: 00:00

Local do Velório: ASSAÍ

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ASSAÍ