Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta sexta-feira (10).









ANTONIO CARLOS DA SILVA BUENO - 62 anos - TELÊMACO BORBA/PR

Publicidade

Publicidade

Falecimento em: 10/10/2025

Data e Horário do Velório:

Publicidade

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Publicidade

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:

Publicidade





BENEDICTA ALVIM REZENDE - 98 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/10/2025

Publicidade

Data e Horário do Velório: 10/10/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Publicidade

Data e Horário do Sepultamento: 10/10/2025 - 15:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Publicidade

Situação: VELANDO





BRUNO KAUS - 77 anos - ROLÂNDIA/PR

Falecimento em: 10/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLÂNDIA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. ROLÂNDIA

Situação:





CARLOS AUGUSTO LEMES TEIXEIRA - 67 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





DIRCE APARECIDA DE FARIAS - 51 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 10/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: TAMARANA-PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





JOACINO AUGUSTO DA SILVA - 73 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO/PR

Falecimento em: 10/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





WAGNER IZIDORO DO NASCIMENTO - 42 anos - TAMARANA/PR

Falecimento em: 10/10/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Situação:



