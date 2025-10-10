Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de outubro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h10 desta sexta-feira (10).
ANTONIO CARLOS DA SILVA BUENO - 62 anos - TELÊMACO BORBA/PR
Falecimento em: 10/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
BENEDICTA ALVIM REZENDE - 98 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/10/2025
Data e Horário do Velório: 10/10/2025 - 08:00
Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF
Data e Horário do Sepultamento: 10/10/2025 - 15:00
Local do Sepultamento: JOÃO XXIII
Situação: VELANDO
BRUNO KAUS - 77 anos - ROLÂNDIA/PR
Falecimento em: 10/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: ROLÂNDIA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: CEMIT. MUNIC. ROLÂNDIA
Situação:
CARLOS AUGUSTO LEMES TEIXEIRA - 67 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
DIRCE APARECIDA DE FARIAS - 51 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 10/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: TAMARANA-PR
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
JOACINO AUGUSTO DA SILVA - 73 anos - BELA VISTA DO PARAÍSO/PR
Falecimento em: 10/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: BELA VISTA DO PARAISO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação:
WAGNER IZIDORO DO NASCIMENTO - 42 anos - TAMARANA/PR
Falecimento em: 10/10/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório: OUTRO
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento: OUTROS
Situação: