Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de setembro de 2021 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).



TEREZINHA DE JESUS CORREA MULLER - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 10/09/2021 - 05:54 am

Falecimento em: 10/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:

CONCEIÇAO DA COSTA TAVARES - 88 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 10/09/2021 - 04:50 am

Falecimento em: 10/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

HOSANA HITOMI KAI - 43 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 10/09/2021 - 03:18 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





GERSON DE BARROS CALATROIA - 51 anos - ARAPONGAS/PR

Comunicação em: 10/09/2021 - 02:34 am

Falecimento em: 10/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





NM - MARCILENE FRANCISCA CASTILHO LEMOS - 0 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 10/09/2021 - 02:12 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE CAMBE

Situacao:

FRANCISCO BALDUINO ANTUNES - 81 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 10/09/2021 - 00:55 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: PREPARANDO

PIEDADE PINHAS LIZOTTI - 84 anos - CAMBE/PR

Comunicação em: 10/09/2021 - 00:30 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAMBE/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao:

EVANILDE ALVES RIBEIRO CARTA - 79 anos - CURITIBA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 22:41 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

MITHIKO GOTO - 84 anos - ENG BELTRAO/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 21:34 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao:





VALDOMIRA SALVADOR - 55 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 17:12 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situacao:





ALMERITA CALDEIRA DE PAULA - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 16:57 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:

MILTON CANDIDO DA ROCHA - 61 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 15:31 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: DISTRITAL SÃO LUIZ

Situacao: PREPARANDO





ROLANDIA DE BARROS - 82 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 15:22 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao:





MANUELA MARIA DEZAN DE LIMA - 0 anos - CASCAVEL/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 15:11 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: MUN. DE TRES BARRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





JOSE LUCAS MODESTO - 73 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 14:09 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2021 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: PREPARANDO





DALVA FABIANO DA SILVA - 71 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 12:57 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: IG. PRESB. IND. BRASIL-AV. SAUL ELKIND - EM FRENTE N 330.

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JOÃO XXIII

Situacao: SEPULTADO





GENTIL LUIZ DE ALMEIDA - 66 anos - ANDIRA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 12:37 pm

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CENTRAL PREVE (FUNERARIA) JACAREZINHO PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MARIA CLELIA MENEZES - 78 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 10:12 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





MARIA DE LOURDES LINO - 89 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 09:37 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 15:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO





DURVALINO RENZI - 81 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 09:19 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situacao:





MINORU SUETOMI - 88 anos - ROLANDIA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 07:43 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA - 16:00 HRS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situacao: SEPULTADO





AGUIMAR CASTRO OLIVEIRA - 72 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 04:57 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 11:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situacao: SEPULTADO





JAIME TAKEO KOCHI - 70 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 04:49 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situacao: SEPULTADO





ELISA CORTEZ - 75 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 04:22 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: IG. O BRASIL P/ CRISTO - R. CONSTANTINO PASCOAL, 171 JD. SAN

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situacao: SEPULTADO





MARIA ANITA GOMES DE SENA - 69 anos - LONDRINA/PR

Comunicação em: 09/09/2021 - 01:41 am

Falecimento em: 09/09/2021

Local do Velório: DIRETO PARA SEPULTAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 09/09/2021 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situacao: SEPULTADO