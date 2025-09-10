Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h45 desta quarta-feira (10).









LUCIMARA RAMOS MENDES - 57 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório: 10/09/2025 - 09:00

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2025 - 16:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

LUIZ GARCIA DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório: 10/09/2025 - 16:00

Local do Velório: IG. METODISTA - RUA PEDRO ABELARDO - 130 - CALIFORNIA

Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 10:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação: PREPARANDO





MANOEL GOMES JARDIM - 75 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





RUBENS INACIO FERNANDES - 47 anos - FAXINAL/PR

Falecimento em: 10/09/2025

Data e Horário do Velório: 10/09/2025 - 08:00

Local do Velório: CAP. SANTO ANDRE - RUA RIO TIETE 830 - CAMBE

Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2025 - 17:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO





ALYNE APARECIDA CHAGA - 28 anos - ASTORGA/PR

Falecimento em: 09/09/2025

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:







