Lista de falecimentos dos dias 9 e 10 de setembro de 2025 em Londrina e região divulgada pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) e atualizada às 8h45 desta quarta-feira (10).
LUCIMARA RAMOS MENDES - 57 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório: 10/09/2025 - 09:00
Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA
Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2025 - 16:00
Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA
Situação: PREPARANDO
LUIZ GARCIA DE OLIVEIRA - 88 anos - LONDRINA/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório: 10/09/2025 - 16:00
Local do Velório: IG. METODISTA - RUA PEDRO ABELARDO - 130 - CALIFORNIA
Data e Horário do Sepultamento: 11/09/2025 - 10:00
Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS
Situação: PREPARANDO
MANOEL GOMES JARDIM - 75 anos - BANDEIRANTES/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação:
RUBENS INACIO FERNANDES - 47 anos - FAXINAL/PR
Falecimento em: 10/09/2025
Data e Horário do Velório: 10/09/2025 - 08:00
Local do Velório: CAP. SANTO ANDRE - RUA RIO TIETE 830 - CAMBE
Data e Horário do Sepultamento: 10/09/2025 - 17:00
Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE
Situação: VELANDO
ALYNE APARECIDA CHAGA - 28 anos - ASTORGA/PR
Falecimento em: 09/09/2025
Data e Horário do Velório:
Local do Velório:
Data e Horário do Sepultamento:
Local do Sepultamento:
Situação: