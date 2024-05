Falecimentos dos dias de abril e 1º de maio de 2024 em Londrina e região

Falecimentos dos dias 29 e 30 de abril de 2024 em Londrina e região pela Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina).







ELISABETE SOARES CASARIN - 85 anos - LONDRINA/PR

ANTONIO COZER - 92 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/05/2024

Data e Horário do Velório: 01/05/2024 - 12:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2024 - 18:00

Local do Sepultamento: CREMATÓRIO ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO





APARECIDA MATURI CALDEIRA - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/05/2024

Data e Horário do Velório: 01/05/2024 - 14:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 02/05/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: PREPARANDO

FLORIZA MOREIRA PALHANO - 73 anos - ORTIGUEIRA/PR

Falecimento em: 01/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





GERSON ALVES DE MACEDO - 48 anos - BANDEIRANTES/PR

Falecimento em: 01/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:

VALDIR DAS NEVES - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 01/05/2024

Data e Horário do Velório: 01/05/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2024 - 19:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: PREPARANDO





VILMA ROSSI CORDEIRO - 78 anos - /PR

Falecimento em: 01/05/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação:

ABEL APARECIDO FERREIRA - 58 anos - IBIPORA/PR

Falecimento em: 30/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:





ANTONIA BERTAN BONILHA - 77 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 30/04/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:





ANTONIO KVETIK NETO - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 30/04/2024

Data e Horário do Velório: 01/05/2024 - 10:00

Local do Velório: DIRETO P/ SEPULTAMENTO COM ACOMPANHAMENTO

Data e Horário do Sepultamento: 01/05/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO