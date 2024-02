Falecimentos nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2024em Londrina e região

Confira os falecimentos nos dias 22 a 24 de fevereiro em Londrina e região, de acordo com o relatório divulgado pela Acesf (Administração de Cemitérios e Serviços Funerários) do município Às 13h deste sábado (24).



ANA CLARA MEIREILES OTAVIO OLIVEIRA - 26 anos - CAMBARA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



FLAVIA LIMA HAKAMINE FERNANDES - 41 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIO PINHAIS

Situação: PREPARANDO



IVONE URIZZI MARASTRONI - 81 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: CAPELA 1 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PARQUE DAS OLIVEIRAS

Situação:



JANIRA TEIXEIRA DE LIMA - 89 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 13:00

Local do Velório: CAPELA 2 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: PREPARANDO



JORGE SATORU NAKASHIMA - 73 anos - ASSAI/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



MARIA APARECIDA BATISTA MACHADO - 82 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: APUCARANA

Situação:



MARIA CARLOS FONTES - 79 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 2 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 25/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: PREPARANDO



ROSA ELISEU - 54 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 24/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 10:30

Local do Velório: CAPELA 2 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 16:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: VELANDO



ALICE RIBEIRO MARIN - 77 anos - APUCARANA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 14:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2024 - 17:30

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO



DAVI CAOBIANCO BASSETTO KUCHENBECKER - 0 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 15:00

Local do Velório: CAPELA 5 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: SEPULTADO



DOMINGOS ANTONIO DOS SANTOS - 60 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



ELOI VIEIRA DE MATOS - 84 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 08:00

Local do Velório: CAPELA DO CREMATORIUM LONDRINA

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 17:00

Local do Sepultamento: CREMATORIUM LONDRINA

Situação: VELANDO



ELZA CIRLENE GOMES DA SILVA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 01:00

Local do Velório: CAPELA 4 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 15:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: VELANDO



GELSON MIGUEL SERVINO - 54 anos - CAMBE/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



GERALDO DA SILVA - 92 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ROLANDIA

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE ROLANDIA

Situação:



IRENE BORGES DE QUEIROS PINTO - 73 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA DO PARQUE JAMAICA

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: SÃO PAULO

Situação: SEPULTADO



ISALTINA TOMAZ DE AQUINO - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



JAIR ROQUE - 78 anos - ROLANDIA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: ROLANDIA

Situação:



JOAO CABREIRA FERREIRA - 57 anos - PORECATU/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PORECATU/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: PORECATU

Situação:



JOAO MARIA ROQUE - 69 anos - SAO JERONIMO DA SERRA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



JOÃO MONTEIRO OLIVEIRA - 85 anos - JAGUAPITA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: OUTRO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



LUIZ BAM - 93 anos - ANDIRA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: ANDIRÁ/PR

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: MUNICIPAL DE ANDIRÁ

Situação:



LUIZ CLAUDIO SILVEIRA HILGENBERG - 47 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2025 - 08:00

Local do Velório: CAPELA 6 - PARQUE DAS ALLAMANDAS

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2024 - 13:00

Local do Sepultamento: PARQUE DAS ALLAMANDAS

Situação: PREPARANDO



LUIZ HENRIQUE GALHARDI - 64 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 24/02/2024 - 05:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ACESF

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: SÃO PEDRO

Situação: VELANDO



MARIA INES GOMES NEGRAO - 60 anos - PRIMEIRO DE MAIO/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório: PRIMEIRO DE MAIO

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento: OUTROS

Situação:



MARIA NEUZA DE GOIS OLIVEIRA - 75 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 13:30

Local do Velório: CAPELA 1 - PADRE ANCHIETA

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO



MARIA TEREZA MOREIRA RIBEIRO - 59 anos - JACAREZINHO/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório:

Local do Velório:

Data e Horário do Sepultamento:

Local do Sepultamento:

Situação:



MOACIR SEBASTIAO GUILHERME - 56 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 3 - PARQUE DAS OLIVEIRAS

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO



NAIR VALENTIN - 80 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 10:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 23/02/2024 - 16:30

Local do Sepultamento: PADRE ANCHIETA

Situação: SEPULTADO



ORLANDO DE CARVALHO - 74 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 06:00

Local do Velório: CAPELA 1 - ZONA SUL

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 10:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO



VALDIR BENEDITO DA COSTA - 68 anos - LONDRINA/PR

Falecimento em: 23/02/2024

Data e Horário do Velório: 23/02/2024 - 20:00

Local do Velório: CAPELA 1 - JARDIM DA SAUDADE

Data e Horário do Sepultamento: 24/02/2024 - 09:00

Local do Sepultamento: JARDIM DA SAUDADE

Situação: SEPULTADO