Família e amigos se despedem de José Pilla, missionário gnóstico e expoente do Chá de Ayahuasca em Londrina

O falecimento de José Pilla, de 86 anos, missionário gnóstico e expoente do Chá de Ayahuasca em Londrina, tem comovido familiares, amigos e discípulos desde o último domingo (29).





Descrito como uma pessoa simples e, ao mesmo tempo, singular, Pilla, que era conhecido como Mestre Pilla, rompeu paradigmas e preconceitos na cidade.

"José Pilla foi um verdadeiro mestre com amplo conhecimento sobre a espiritualidade, que conseguia transitar nas mais diversas vertentes de conhecimento. Ele tinha como verdadeira missão acolher àqueles que chegavam da forma como chegavam e levar sua mensagem de forma clara e precisa a todos que buscavam uma evolução interna de autoconhecimento", conta Vivian de Almeida Prado Bonfanti, amiga de Pilla.





Aluno de Padre Quevedo na década de 1970, o missionário gnóstico somava uma ampla gama de conhecimentos, os quais transmitia àqueles que o acompanhavam.

"O José ensinava sobre os três fatores da revolução da consciência: eliminar defeitos (egos), transmutar energia sexual e trabalhar pela humanidade (o ofício sagrado). Isso, em conjunto com o Chá de Ayahuasca, ajudou muitas pessoas de Londrina e região", aponta Marcos Silveira, neto de Pilla, que é psicólogo e afirma ter aprendido com o avô conhecimentos que não podem ser encontrados em livros.





Antes de falecer, José Pilla deixou uma mensagem para sua família, amigo e discípulos. "Não te amargures com teu fracasso, nem atribuas ao outro. Aceita-te agora ou sempre seguirás justificando-te como um menino. Recorda que qualquer momento é para começar e nenhum momento é tão terrível para desistir", afirmou, em uma carta produzida em sua máquina de escrever. O papel foi encontrado pela família.

"O José foi um exemplo de cidadão. Sempre ajudava a todos que chegavam até ele - e não somente com sua sabedoria espiritual, mas também de forma material. Ele tinha uma dedicação especial ao ser humano", conta Carolina Scarpelini, discípula de Pilla.





Giuliandrio da Silva Morais conheceu José Pilla em 2019 e, desde então, foi impactado com os ensinamentos do Mestre. "Ele foi uma pessoa que salvou minha vida. Ele me ensinou a ter respeito por mim mesmo e pelas pessoas, além de ter me mostrado um caminho de libertação e autoconhecimento. Ele realmente foi como um pai para mim."



Marco Roberto Pilla, filho do missionário, lembra com carinho do pai. "Meu pai sempre amou a cidade de Londrina e ajudava a todos que o procuravam."





Armenio Pimenta, amigo de Pilla há 45 anos, descreve o Mestre como um exemplo de ser humano. "Para mim, o José Pilla foi um guia, uma luz - e não somente pelas palavras, mas também pelas suas ações. O José formou muitos seres humanos mais empáticos e altruístas", afirma.





À família, aos amigos e aos discípulos, Pilla deixa a saudade, mas também ensinamentos valiosos que não serão perdidos com sua partida.





"Você é o problema e a solução do universo." - José Pilla