Morre Sofia, filha de Lexa, com 3 dias de vida

Lexa, 29, anunciou que deu luz à filha Sofia no dia 2 de fevereiro, com apenas 25 semanas de gestação, após um quadro de pré-eclâmpsia precoce. A bebê morreu em 5 de fevereiro, três dias depois.





Na tarde de quarta-feira (5), a cantora pediu orações pela bebê. "Gostaríamos de pedir uma corrente de oração. De todo o seu coração... Rezem pela Sofia", escreveu num Story do Instagram.





A mãe de Lexa também se pronunciou. "Eu imploro, peçam a Deus pela Sofia Vianna Araújo e pela Lexa", escreveu Darlin Ferrattry no Instagram.





Ricardo Vianna, noivo de Lexa, também pediu orações. Num story, ele escreveu: "Independente da sua religião, se puder, ore pela minha Sofia. Acredito que a fé move montanhas. Vamos com a gente nessa corrente, por favor!"





A cantora está internada desde o dia 20 de janeiro. Ela foi diagnosticada com pré-eclâmpsia, complicação da gravidez caracterizada pelo aumento da pressão arterial após a 20ª semana de gestação, frequentemente acompanhada pela presença de proteína na urina (proteinúria).





Lexa estava no sexto mês de gravidez. Sofia é a primeira filha da cantora com o noivo, o ator Ricardo Vianna. Os dois anunciaram a gravidez em outubro: "O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais", escreveu Lexa no Instagram.





FORA DO CARNAVAL 2025





No dia 22 de janeiro, a cantora anunciou que não vai desfilar como rainha de bateria pela Unidos da Tijuca no Carnaval de 2025. "Depois de muitas conversas e avaliações, por conta da minha saúde, eu venho anunciar meu afastamento do desfile desse ano como rainha de bateria da minha Unidos da Tijuca".

A vida de uma mãe começa nas escolhas e nas renúncias e hoje minha maior prioridade é a minha filha. Ser rainha de bateria dentro de tudo o que eu faço é a que mais me demanda esforço e dedicação e sempre fiz com muito amor. São muitos anos como rainha de bateria, e acho que imaginam a minha dor... Meu maior sonho era passar barriguda na avenida, mas hoje, o meu maior sonho é ter a minha filha em segurança. Lexa



