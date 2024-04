Reita, baixista da banda japonesa the GazettE, morre aos 42 anos

Reita, baixista da banda the GazettE, morreu nesta segunda-feira (15), aos 42 anos. A informação foi confirmada pela banda.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A causa da morte não foi revelada. Em nota, a banda declarou: "Gostaríamos de expressar nossa mais profunda gratidão a todos os fãs que apoiaram e o amaram e todos os parceiros que apoiaram e tomaram conta de Reita na carreira dele como baixista da GazettE".

Publicidade



Estamos muito confusos e tristes com a perda dele, mas nós acreditamos que a paixão dele pela banda nunca vai mudar e vai continuar a brilhar ainda mais forte.



O velório foi fechado para familiares e amigos. "Nós pedimos respeito e consideração pelos familiares e pessoas próximas".

Publicidade



A última publicação de Reita no X (antigo Twitter) foi um desejo de prosperidade sobre a banda. "Espero que a the GazettE dure para sempre", escreveu no dia 14.



Em dezembro de 2022, Yune, baterista da the GazettE, morreu devido a uma doença súbita. Ele também tinha 42 anos.



A the GazettE é uma das bandas visual kei mais famosas do Japão. Eles estrearam em 2002, com o single "Wakaremichi". No total, são nove álbuns de estúdio.



Alguns de seus sucessos são "Distress and Coma", "Leech", "Shiver", o tema de abertura do anime "Kuroshitsuji II", entre outros. Eles já se apresentaram nos principais estádios japoneses, como o Budokan e o Tokyo Dome, e completaram sua primeira turnê mundial em 2013.