Com novo aditivo, obra do SAMU ganha mais prazo até janeiro

A prefeitura deu mais dois meses de prazo para conclusão da obra da sede do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de Londrina, na avenida Dez de Dezembro. A última prorrogação de contrato venceu no domingo (13) e a nova data para entrega agora é 11 de janeiro. O pedido da empresa por mais tempo foi aceito pela secretaria municipal de Obras e Pavimentação, gestor do contrato e está com o secretário de Gestão Pública para que seja formalizado. Este é o 13º aditivo liberado para a construtora, entre prazo e financeiro.





A empreiteira responsável pelos serviços, que tem sede no Rio Grande do Sul, alegou ao município que a edificação tinha um projeto de prevenção de incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros desde o processo licitatório, no entanto, durante pré-vistoria a corporação indicou a necessidade de mais um hidrante e readequação de escada.

Além disso, a construtora argumentou que um aditivo de R$ 300 mil solicitado em novembro de 2021, ou seja, há um ano, ainda está tramitando nos órgãos estaduais. A obra custa cerca de R$ 4,5 milhões, sendo que a maior parte do montante é da Sesa (Secretaria de Estado da Saúde). A empresa ainda apontou que terá que corrigir pendências de cabeamento.





Secretário municipal de Saúde, Felippe Machado afirmou que se reuniu nesta semana com engenheiros do município e requisitou que a empresa fosse cobrada para, se possível, fazer a entrega antes da última data acordada.







A obra do Samu começou em julho de 2020, com previsão de término em 12 meses. Entretanto, os últimos dois anos foram marcados por idas e voltas, com a empreiteira não concordando com os valores a mais autorizados pelo poder público municipal diante do aumento no preço de insumos, entre outros questionamentos.







