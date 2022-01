Obra vai interromper distribuição de água no Alphaville II, em Londrina, nesta quinta

Em função de uma obra de melhoria na rede de distribuição de água, haverá desabastecimento no jardim Alphaville II, em Londrina, nesta quinta-feira (27). Segundo a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), a obra será realizada das 8h às 18h e a distribuição de água deve voltar ao normal durante a noite, de maneira gradativa.



Somente ficarão sem água durante este período os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar orienta os moradores a evitarem desperdícios.