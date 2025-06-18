Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Nova prorrogação

Obras da Cidade Industrial de Londrina ganha aditivo e vai atrasar até novembro

Simoni Saris - Grupo Folha
18 jun 2025 às 10:48

Compartilhar notícia

Roberto Custódio
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O prazo para conclusão das obras da Cidade Industrial de Londrina foi mais uma vez estendido. O consórcio CIL, responsável pela execução do projeto, recebeu um aditivo de 183 dias da Secretaria Municipal de Obras e, com a medida, a entrega deve acontecer somente no final de novembro deste ano, um atraso de sete meses em relação à última data divulgada, que era abril de 2025.


O aditivo foi autorizado no último dia 22 de maio e, segundo a Secretaria de Obras, o consórcio alegou problemas com a documentação do projeto, entre eles, uma divergência sobre as dimensões de alguns postos de queda e também sobre o cálculo do volume de terraplanagem e a rotatória da avenida Saul Elkind.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


De acordo com a mais recente medição feita pela pasta, em 2 de junho, 73,5% das obras foram executadas. Em abril, eram 72% e em fevereiro, 70%, conforme apontou a medição realizada pela Secretaria de Estado das Cidades.


A administração municipal já constatou que mesmo com o prazo inicial finalizado e os 270 dias de prazo já acrescidos ao contrato, serviços que não tiveram alteração de projeto que impactassem no cronograma da obra, como pavimentação e construção da guarita, não foram concluídos e que "in loco" foi verificado o baixo efetivo de trabalhadores no canteiro de obras.

Publicidade


Com a nova prorrogação de mais de seis meses, também atrasa o início das obras das empresas que irão funcionar na Cidade Industrial. O prazo de 12 meses para início das construções será estendido para 18 meses, chegando até o final do primeiro semestre de 2026, e o prazo de 24 meses para início das operações também irá aumentar para 30 meses, chegando até a metade de 2027, conforme prevê a Lei de Industrialização do município. "Vai haver uma natural prorrogação porque alguma infraestrutura é determinante para o início das construções. Mas por outro lado, a gente orientou que terminem as aprovações dos respectivos projetos (de responsabilidade da Secretaria de Obras)", disse o diretor de Desenvolvimento da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Atacy Melo Junior.


CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA

Imagem
Com novo aditivo, Cidade Industrial deve ser entregue só em novembro
Prazo das obras da Cidade Industrial de Londrina é estendido em 183 dias. Entrega prevista para novembro de 2025. Atrasos e desafios na execução do projeto.
Logo Bonde
Foto de Perfil de / Simoni Saris - Grupo Folha

Por Simoni Saris - Grupo Folha.

Cidade Industrial Londrina Obras atraso
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas