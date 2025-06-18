Obras da Cidade Industrial de Londrina ganha aditivo e vai atrasar até novembro

O prazo para conclusão das obras da Cidade Industrial de Londrina foi mais uma vez estendido. O consórcio CIL, responsável pela execução do projeto, recebeu um aditivo de 183 dias da Secretaria Municipal de Obras e, com a medida, a entrega deve acontecer somente no final de novembro deste ano, um atraso de sete meses em relação à última data divulgada, que era abril de 2025.





O aditivo foi autorizado no último dia 22 de maio e, segundo a Secretaria de Obras, o consórcio alegou problemas com a documentação do projeto, entre eles, uma divergência sobre as dimensões de alguns postos de queda e também sobre o cálculo do volume de terraplanagem e a rotatória da avenida Saul Elkind.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





De acordo com a mais recente medição feita pela pasta, em 2 de junho, 73,5% das obras foram executadas. Em abril, eram 72% e em fevereiro, 70%, conforme apontou a medição realizada pela Secretaria de Estado das Cidades.





A administração municipal já constatou que mesmo com o prazo inicial finalizado e os 270 dias de prazo já acrescidos ao contrato, serviços que não tiveram alteração de projeto que impactassem no cronograma da obra, como pavimentação e construção da guarita, não foram concluídos e que "in loco" foi verificado o baixo efetivo de trabalhadores no canteiro de obras.

Publicidade





Com a nova prorrogação de mais de seis meses, também atrasa o início das obras das empresas que irão funcionar na Cidade Industrial. O prazo de 12 meses para início das construções será estendido para 18 meses, chegando até o final do primeiro semestre de 2026, e o prazo de 24 meses para início das operações também irá aumentar para 30 meses, chegando até a metade de 2027, conforme prevê a Lei de Industrialização do município. "Vai haver uma natural prorrogação porque alguma infraestrutura é determinante para o início das construções. Mas por outro lado, a gente orientou que terminem as aprovações dos respectivos projetos (de responsabilidade da Secretaria de Obras)", disse o diretor de Desenvolvimento da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Atacy Melo Junior.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA