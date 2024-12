Obras de parque em Ibiporã devem começar ainda em 2024, diz Prefeitura

As primeiras intervenções para a construção do Parque Municipal Vale dos Tucanos em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) devem ter início nos próximos dias. A prefeitura planeja que ainda neste ano comece a limpeza do terreno, que fica na região norte da cidade, próximo ao contorno da PR-862.





“A obra tem estimativa de durar dois anos, ou seja, em dezembro de 2026. Terão que ser movimentados 500 mil metros cúbicos de terra, construir duas barragens”, explicou à FOLHA o prefeito José Maria Ferreira.

A estrutura vai contar com dois lagos paisagísticos, locais de preservação das espécies nativas e jardins sensorial e de “mel”, com plantas que atraem abelhas sem ferrão. O parque será implantado onde hoje está o córrego dos Tucanos, que é uma grande área de fundo de vale, o que foi autorizado pelo IAT (Instituto Água e Terra). “Serão cerca de 200 mil metros quadrados de parque e lagos”, citou.





As intervenções serão executadas por uma empresa com sede em Londrina, que venceu a licitação. A maior parte do investimento vem da Itaipu Binacional, que na última terça-feira (17) formalizou o convênio com o município em cerimônia que reuniu autoridades, políticos e integrantes da sociedade civil. Foram dois anos de negociações.

Serão R$ 15 milhões da hidrelétrica. “A Itaipu, além de produzir energia de qualidade e a baixo custo, tem como missão a política socioambiental. Um parque como este protege o meio ambiente, promove a educação ambiental e reduz a emissão de resíduos, alinhando-se perfeitamente com a nossa política”, defendeu o diretor-presidente da hidrelétrica, Enio Verri, durante o evento, em Ibiporã.





ALÉM DA ENERGIA





Desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assumiu o Governo Federal e escalou Enio Verri para ser o diretor-presidente do lado brasileiro, a hidrelétrica tem aportado dinheiro em obras relacionadas ao meio ambiente em dezenas de cidades do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Em Londrina, por exemplo, foi a Itaipu que bancou 80% da reforma interna do Parque Arthur Thomas, que está em execução.





