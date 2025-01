Obras do Ambulatório Médico de Jacarezinho chegam a 30% de execução

Com a expectativa de transformar o atendimento em saúde para a região do Norte Pioneiro, o AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Jacarezinho, que teve um investimento total de aproximadamente R$ 23 milhões, chegou a 30% das obras concluídas.





A iniciativa tem como objetivo beneficiar mais de 280 mil habitantes de Jacarezinho e outras 21 cidades integrantes do Cisnorpi (Consórcio Intergestores de Saúde do Norte Pioneiro) na região.

O AME de Jacarezinho terá capacidade para realizar até 20 mil atendimentos por mês, contemplando consultas especializadas, exames laboratoriais e por imagem, além de atendimentos multiprofissionais.

"Essa é uma obra que marca o compromisso do Governo do Estado com a saúde do Interior. O AME de Jacarezinho vai garantir acesso mais rápido e de qualidade à população do Norte Pioneiro, promovendo uma saúde mais próxima e resolutiva para as pessoas que mais precisam", destacou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.





Com 3,5 mil metros quadrados, a estrutura contará com 37 consultórios, 10 salas de exame e setores integrados para oferecer um atendimento abrangente.

Entre os destaques estão o Centro de Especialidades Odontológicas e o Laboratório de Prótese Odontológica, localizados em bloco independente, além disso, áreas específicas para atendimento ambulatorial multiprofissional com consultórios especializados e setores para diagnóstico, apoio técnico e logístico, que incluem farmácia, infraestrutura predial e serviços administrativos.





Também haverá um espaço para ensino e pesquisa, com auditório e salas de apoio. “Essa obra representa um marco histórico para Jacarezinho e toda a região. O AME será um ponto de apoio fundamental para o atendimento especializado, reduzindo filas e deslocamentos para outras cidades”, destacou o prefeito Marcelo Palhares.





