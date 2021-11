Obras geram interdição da rotatória da avenida Salgado Filho, em Londrina

Obras de interligação da avenida Dez de Dezembro com a rua Bolívia motivam a interdição parcial da rotatória da avenida Salgado Filho, na zona leste de Londrina, a partir desta quinta-feira (4). O tráfego de veículos no local funcionará em meia pista pelos próximos sete dias, a depender das condições climáticas, segundo a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).



Por conta das intervenções, o motorista que vier pela rua Bolívia rumo à região do aeroporto Governador José Richa precisará converter à direita, na rua da Aeronáutica, logo após o viaduto sobre a Dez de Dezembro. A partir deste ponto, ele deverá seguir até a rua Capitão João Busse, onde poderá retornar à rotatória, conforme orientações da companhia.

Já para o condutor que circula no sentido oposto, das imediações da avenida Santos Dumont para a zona sul, a alternativa é descer a rua Augusto Severo, virar à direita na rua Vasco Cinquini e, finalmente, voltar ao cruzamento parcialmente bloqueado pela avenida Comandante João Ribeiro de Barros.





Como revela o diretor de Trânsito da CMTU, major Sergio Dalbem, agentes municipais estarão posicionados no entorno da rotatória para orientar os motoristas. Ele conta que, como a área concentra grande movimento de veículos, as vias adjacentes podem registrar lentidão no fluxo no decorrer das atividades.

Por isso, a orientação é que os moradores busquem rotas secundárias e evitem passar pelo ponto interditado, principalmente nos horários de pico. Outra recomendação é que procurem sair de casa com antecedência, a fim de evitar atrasos e aborrecimentos, e obedeçam criteriosamente a sinalização implantada pela empresa encarregada das ações.





Obras: O projeto da construção das alças de acesso entre a rua Bolívia e a avenida Dez de Dezembro prevê novas passagens para a região leste a partir dos sentidos sul-norte e norte-sul da via Expressa.





Ao todo, o Município gastará cerca de R$ 2,9 milhões para realizar as adequações, iniciadas em março de 2021. A empreiteira responsável pelos trabalhos é a TCE Engenharia LTDA, vencedora de processo licitatório.