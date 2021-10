Oito veículos são recolhidos e estabelecimento é interditado em Londrina

Oito veículos, incluindo carros e motos, foram recolhidos em ação da GM (Guarda Municipal) em ponto de bloqueio montado nas imediações da rua Paranaguá, em Londrina, durante o fim de semana e feriado da padroeira do Brasil (12). As irregularidades referiam-se à documentação e outros problemas.





Foram abordados aproximadamente mil veículos.



Os guardas lavraram 78 autos de infração de trânsito. Além dos números apresentados, a Polícia Militar esteve presente no local e realizou outras autuações e apreensões.

Houve ainda, nos últimos cinco dias, entre às 20h e 23h30, uma barreira sanitária entre as ruas Piauí e Pará para orientar as pessoas que passavam pelo local.





Os guardas flagraram 14 pessoas sem utilizar a máscara de proteção. Todos assinaram termo de constatação, pois o uso do equipamento segue obrigatório em Londrina.



Estabelecimentos





Um estabelecimento foi notificado por problemas no alvará na sexta-feira (8). Um outro foi interditado após flagra de descumprimento das normas de combate à pandemia,





Uma pessoa foi detida por desacato aos servidores públicos, embaraço durante a fiscalização e posse de droga.





Fiscalização Covid-19





A GM constatou um estabalecimento na avenida Madre Lêonia Milito, zona sul da cidade, descumprindo a capacidade máxima de lotação permitida nos decretos estadual (8705) e municipal (1095) na noite do último domingo (10).





Um termo de constatação foi lavrado em nome do responsável e será encaminhado para Secretaria Municipal de Fazenda para providências.





Continuidade da fiscalização





Uma ação pente-fino de fiscalização tem início nesta quarta-feira (13) nos 16 estabelecimentos comerciais que vendem bebida alcoólica na rua Paranaguá.





Conforme o Secretário de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, que está coordenando as ações integradas, será feita uma reunião nesta quarta para a definição dos dias da Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) na rua Paranaguá com a participação da Guarda Municipal, CMTU, secretarias municipais e possíveis órgãos parceiros que serão convidados para fortalecer a atuação, incluindo a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Ministério Público e outros.





“A intenção não é fechar ou prejudicar estabelecimentos, que são importantes para a cidade, pagam seus impostos e geram empregos e renda, mas sim sensibilizar o público para que respeitem os moradores daquele local, bem como as normas que valem para todos, principalmente na pandemia. Queremos pacificar a situação e evitar medidas extremas, os cidadãos têm direito a ter lazer mas precisam ter consciência”, alegou o chefe da pasta.





De acordo com o Executivo, as ações integradas envolvendo órgãos do município e do Estado seguem durante os próximos dias a fim de evitar aglomerações entre outros transtornos na região.





Denúncias podem ser feitas para a central 153 da Guarda Municipal.