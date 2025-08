Onça-parda fêmea é resgatada em árvore e devolvida à natureza no Oeste do Paraná

Mais uma ação de apoio à fauna foi realizada com sucesso por técnicos do Instituto Água e Terra (IAT), nesta quinta-feira (31), desta vez em Formosa do Oeste, no Oeste do Paraná. Uma onça-parda (Puma concolor) fêmea, jovem e com aproximadamente 22 quilos, foi resgatada em segurança após ser avistada no alto de uma árvore em uma propriedade rural.





A operação contou com uma equipe de 18 profissionais, que foi mobilizada para avaliar a situação no local e definir a melhor conduta. Além do IAT, participaram da força-tarefa profissionais do Corpo de Bombeiros, do Setor de Atendimento a Animais Silvestres do Hospital Veterinário da Universidade Federal do Paraná, da Secretaria de Proteção Animal de Toledo e do Zoológico de Cascavel, além de voluntários da região.

Após avaliação, os técnicos concluíram que a alternativa mais segura seria sedar o animal para possibilitar a remoção e soltura do animal em uma área de mata preservada, distante de zonas urbanas. A felina passou por exames clínicos, coleta de sangue e aplicação de microchip para identificação e monitoramento. Somente após todo o processo o animal foi reintegrado à natureza.





Denuncie





Ao avistar animais machucados ou vítimas de maus-tratos, tráfico ilegal ou cativeiro irregular, o cidadão deve entrar em contato com a Ouvidoria do Instituto Água e Terra ou da Polícia Militar do Paraná.

Se preferir, outra opção é ligar para o Disque Denúncia 181 e informar de forma objetiva e precisa a localização e o que aconteceu com o animal. Quanto mais detalhes sobre a ocorrência, melhor será a apuração dos fatos e mais rapidamente as equipes conseguem fazer o atendimento.

