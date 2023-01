Ônibus com 44 passageiros tomba em rodovia em Bandeirantes na madrugada deste domingo

Um acidente com um ônibus da Viação Garcia ocorreu na madrugada deste domingo (8), no km 5 da PR-855, em Bandeirantes, no norte pioneiro do Paraná. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista perdeu o controle e tombou às margens da rodovia por volta da 1h. O acidente mobilizou várias equipes de resgate.





O ônibus, que fazia a linha de Apucarana para São Paulo, era ocupado por 44 passageiros que foram socorridos pelas equipes do Siate e Samu. Algumas vítimas foram encaminhadas para hospitais de Cornélio Procópio, Bandeirantes, Santa Mariana e Andirá, mas sem risco de morte.

As causas do acidente ainda serão apuradas. Apesar da gravidade da situação, nenhuma vítima ficou presa dentro do ônibus. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado pelos hospitais.





De acordo com a PRE, a empresa de ônibus enviou outro veículo para trazer os passageiros à Londrina e informou que está prestando todo apoio necessário aos envolvidos.