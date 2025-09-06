Ônibus de viagem de Londrina tomba e deixa 12 feridos e um morto na BR-277

Um grave acidente, na noite de sexta-feira (05), resultou na morte de um turista equatoriano de 66 anos e deixou outras 12 pessoas feridas. Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu por volta das 22h, no km 592 da BR-277, após o ônibus que viajava com 35 passageiros sair da pista e tombar. O veículo fazia a rota de Londrina para Foz do Iguaçu (Região Oeste).





A PRF informou que o acidente ocorreu em um momento de intensa neblina que comprometia a visibilidade na rodovia. Segundo relatos do condutor à polícia, além das condições climáticas adversas, o ofuscamento causado pelos faróis de veículos que trafegavam no sentido contrário o fez perder a referência da pista.





Equipes da PRF, resgate do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram rapidamente mobilizadas para o local e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Os 12 feridos foram encaminhados para hospitais da região, alguns com ferimentos graves. O homem de nacionalidade equatoriana, contudo, não resistiu e veio a óbito no local.





Ainda segundo o boletim policial, o motorista do ônibus não sofreu ferimentos graves e foi submetido ao teste de etilômetro pela PRF, que resultou negativo para o consumo de álcool. Os passageiros que não se feriram receberam apoio da empresa responsável pelo transporte para seguir viagem ou retornar às suas cidades de origem.





A via marginal da pista no sentido Foz do Iguaçu ficou interditada durante parte da noite para o trabalho das equipes de resgate e para a remoção do veículo.

