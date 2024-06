Ônibus freia para não atropelar motociclista e é atingido na traseira por caminhão em Maringá

Um ônibus foi atingido na traseira por um caminhão ao tentar desviar de uma motocicleta caída na via na PR-317, em Maringá, no Noroeste do Paraná, na tarde desta quarta-feira (27).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), uma motocicleta Honda Biz seguia no sentido de Maringá a Floresta quando, ao passar pelo KM 107, teve o pneu traseiro estourado. Com isso, a condutora, de 30 anos, perdeu o controle da direção e caiu juntamente com o passageiro, de 14 anos.

Um ônibus seguia atrás da Honda Biz e, ao perceber a queda da motocicleta, o motorista, de 48 anos, freou bruscamente o veículo para não atropelar a condutora e o passageiro. Nesse momento, o ônibus foi atingido na traseira por um caminhão bitrem Scania R-214, que tracionava dois semirreboques.





O acidente terminou com danos em todos os veículos envolvidos. A condutora e o passageiro da Honda Biz tiveram ferimentos e foram socorridos no local, sendo encaminhados pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) ao HU (Hospital Universitário) de Maringá.





Além disso, um passageiro do ônibus, de 46 anos, teve ferimentos e foi levado até o HU. Os motoristas do coletivo e do caminhão não se feriram e obtiveram resultado negativo no teste etilométrico.