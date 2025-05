Ônibus pega fogo após falha mecânica em rodovia do centro-oeste do Paraná

Um ônibus foi parcialmente destruído por um incêndio, no início da noite deste sábado (3), na PR-900, em Peabiru, na região Centro-Oeste do Paraná. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o coletivo trafegava no sentido Peabiru–Engenheiro Beltrão quando apresentou uma falha mecânica na altura do km 3 + 400 metros. O motorista estacionou o veículo para averiguação e percebeu focos de incêndio, que se alastraram rapidamente. Ele não conseguiu conter as chamas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





No ônibus estavam duas pessoas. Nenhum outro veículo foi envolvido no incidente.