Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Solidariedade vacinal

OPAS defende vacinação integrada para proteger o Brasil

Redação Bonde com Agência Brasil
01 out 2025 às 18:04

Compartilhar notícia

Paulo Pinto
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O representante da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) no Brasil, Cristian Morales, alertou nesta quarta-feira (1) que a vacinação é uma das áreas da saúde pública que revela a solidariedade entre países como algo fundamental. Morales elogiou o lançamento da campanha de multivacinação pelo Ministério da Saúde e ressaltou seu impacto regional.


“O que acontece no Brasil, um país maior, com intercâmbio e trocas comerciais muito fortes, com turismo, tem uma influência nos outros países das Américas e do mundo”, disse, durante coletiva de imprensa na sede do Ministério da Saúde, em Brasília.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


“Mas o Brasil também está exposto ao que acontece em países vizinhos. Por isso, temos que colocar, no centro de nossas ações, também o multilateralismo. Esse enfoque permite aos países lutarem juntos contra perigos como as doenças imunopreveníveis e forcarem na proteção além das fronteiras”, completou Morales.

Publicidade


Para o representante da Opas, a campanha de multivacinação brasileira traz benefícios não apenas para a população local, mas também para outros países da região. “Estamos numa época em que, infelizmente, tem se instalado uma visão, em algumas pessoas e em parcelas da sociedade, em que a hesitação vacinal prevalece”, lembrou.

Publicidade


“Isso é algo contra o qual temos que lutar todos – mídias, organismos internacionais, ministérios, sociedade civil. Todos temos que voltar a pensar a importância de colocar evidências científicas e dados comprobatórios no centro da tomada de decisões. A nível coletivo, como em políticas públicas, mas também em tomadas de decisões a nível individual e das famílias.”

Publicidade


“É muito importante que todos colaboremos para esclarecer, por meio de dados comprobatórios, com evidências, a importância das vacinas. Dentre as intervenções de saúde pública, talvez seja a mais custo-efetiva que podemos imaginar, em que protegemos com um esforço sempre muito importante, mas cujos ganhos que vamos ter em termos de vidas salvas são incríveis”, concluiu.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto do autor

Por Redação Bonde com Agência Brasil.

Conteúdo produzido pela Redação Bonde em parceria com a Agência Brasil, levando informação atual e confiável aos leitores.

vacinação Saúde Ministério da Saúde Brasil vacina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas