Operação Carnaval: PRF de Londrina registra seis acidentes com vítima e um acidente com óbito

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) encerrou, na quarta-feira (22), a Operação Carnaval 2023 no Paraná.





Neste ano, durante os seis dias de operação, que teve início na sexta-feira (17), a PRF registrou 100 acidentes, com 126 pessoas feridas e seis mortes.

Em 2022, foram registrados 136 acidentes, 156 pessoas ficaram feridas e onze morreram no Estado. Metade dos mortos ocupavam motocicletas.







Em Londrina, a PRF registrou, durante a Operação Carnaval 2023, seis acidentes com vítimas e um acidente com óbito. Foram quatro feridos graves e um óbito nas estradas federais do Norte do Paraná.

Em 2022, durante a Operação Carnaval daquele ano, foram registrados 11 acidentes com feridos graves e dois acidentes com óbitos, com um ferido grave e quatro óbitos.





Neste ano, foram realizadas diversas operações de fiscalizações estratégicas com o objetivo combater aquelas infrações que mais provocam acidentes no trânsito rodoviário, a saber, ultrapassagens irregulares e alcoolemia.

Na cidade e na região, foram lavrados 23 Autos de Infração por embriaguez ao volante, com um preso. Também foram flagrados 45 motoristas realizando ultrapassagens proibidas.





Ano passado, foram contabilizados 35 Autos de Infração por embriaguez, com duas pessoas presas e 14 Autos de Infração por ultrapassagens proibidas.

A PRF Londrina avalia como positiva a Operação na região, já que o indicador mais importante de violência, o número de óbitos e acidentes graves (com feridos graves e ou mortos) teve significativa redução em relação à 2022.





O número de óbitos (diminuição de quatro para um) teve redução de 75% e o de acidentes graves (de 11 em 2022 para seis em 2023) redução de 46%.

Fiscalizações no Paraná





Foram quase cinco mil flagrantes de imprudência no Paraná. 433 condutores ou passageiros estavam sem o cinto de segurança, além de 98 ocasiões em que crianças não utilizavam adequadamente um dispositivo de retenção, como a cadeirinha.





Ainda, foram registradas 469 ultrapassagens proibidas durante o feriado. Esse tipo de ultrapassagem é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal, onde o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, colidindo frontalmente com o veículo que está trafegando no sentido contrário. Nesse feriado, cinco pessoas perderam a vida nesse tipo de acidente.

Foram fiscalizadas 21.062 pessoas e 20.618 veículos. 4.846 infrações foram registradas pelos policiais, nos cerca de quatro mil quilômetros de rodovias federais da circunscrição da PRF no Paraná. 628 documentos e 308 veículos foram recolhidos por diversas irregularidades.





Mais de seis mil testes de bafômetro foram realizados, resultando em 171 motoristas autuados e 11 presos.





4.439 imagens de excesso de velocidade foram capturadas pelos radares em funcionamento na operação.