Operação conjunta apreende colete balístico e mais de R$ 6 mil em apartamento de Londrina

Policiais militares do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar) e agentes da Delegacia de Homicídios de Londrina apreenderam um colete balístico e mais de R$ 6 mil em dinheiro durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, na tarde desta segunda-feira (23). A operação ocorreu em um apartamento na Rua Azile Miguel Abujamra, no bairro Acquaville, zona leste da cidade.





O imóvel alvo da ação estava vazio no momento da chegada das equipes. A diligência foi acompanhada por testemunhas, conforme determina a legislação. No local, os policiais localizaram um colete balístico tático, equipado com duas placas de cerâmica rígida, e R$ 6.050 em espécie. Os materiais foram apreendidos e encaminhados à autoridade competente. O morador será intimado para prestar esclarecimentos.