Operação do Gaeco em Londrina cumpre três mandados e prende um homem no interior de SP

O Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina cumpriu nesta terça-feira (13) três mandados de busca e apreensão na Operação Umbra. O alvo é um homem suspeito de liderar uma grande organização criminosa armada que atua na região de Londrina.





As investigações, iniciada a partir de ação integrada do Gaeco com as Polícias Civil e Militar, apuraram que um faccionado comandava pontos de droga na região Sul de Londrina, em especial no Bairro Jamile Dequech.

Segundo o promotor doMP (Ministério Público) em Londrina Leandro Antunes, "há indícios de que essa pessoa participaria ativamente da cúpula de uma organização criminosa armada nacional e exercia a liderança e o controle dos crimes praticados por essa facção na região de Londrina".





Os mandados foram cumpridos em Londrina e Marília (SP), com apoio do Gaeco de Bauru (SP). O investigado foi localizado no interior paulista e flagrado com uma grande porção de cocaína, deacordo com o promotor, tendo sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.