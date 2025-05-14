Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Membro de facção

Operação do Gaeco em Londrina cumpre três mandados e prende um homem no interior de SP

Redação Bonde com assessoria de imprensa
14 mai 2025 às 12:35

Compartilhar notícia

Divulgação/MPPR
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O  Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Londrina cumpriu nesta terça-feira (13) três mandados de busca e apreensão na Operação Umbra. O alvo é um homem suspeito de liderar uma grande organização criminosa armada que atua na região de Londrina.


As investigações, iniciada a partir de ação integrada do Gaeco com as Polícias Civil e Militar, apuraram que um faccionado comandava pontos de droga na região Sul de Londrina, em especial no Bairro Jamile Dequech. 

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Segundo o promotor doMP (Ministério Público) em Londrina Leandro Antunes, "há indícios de que essa pessoa participaria ativamente da cúpula de uma organização criminosa armada nacional e exercia a liderança e o controle dos crimes praticados por essa facção na região de Londrina".


Os mandados foram cumpridos em Londrina e Marília (SP), com apoio do Gaeco de Bauru (SP). O investigado foi localizado no interior paulista e flagrado com uma grande porção de cocaína, deacordo com o promotor, tendo sido preso em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Gaeco Tráfico Tráfico de entorpecentes Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas