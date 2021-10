Radar flagra motorista dirigindo a 200 km/h na PR-180

Um radar flagrou um motorista dirigindo a 200 quilômetros por hora na PR-180, que não permite velocidade acima de 80 km/h, durante a tarde desta segunda-feira (18), no trecho entre os municípios de Moreira Sales e Cruzeiro do Oeste (Noroeste).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O veículo foi notificado e as medidas administrativas prevêm a suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do condutor, já que ele transitava a mais de 50% do permitido.

Continua depois da publicidade





Além disso, ele deve receber uma multa multiplicada por três.





A ação integrou a Operação Radaz, promovida constantemente afim de conter o excesso de velocidade na área de atuação da 4ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual.