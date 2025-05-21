Operação policial em Ibaiti prende dois e apreende drogas, dinheiro e fios de cobre

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de entorpecentes, dinheiro e fios de cobre na tarde de terça-feira (20), em Ibaiti (Norte Pioneiro). Um dos detidos ainda fugiu da delegacia, mas, foi preso momentos depois.





A ação foi desencadeada para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência já conhecida pelas autoridades como ponto de tráfico de drogas e receptação de produtos furtados.

Durante o monitoramento do local, agentes da Polícia Civil observaram movimentação suspeita. Um dos suspeitos abordados portava uma pedra de crack e tentou resistir, mas foi detido. Com o apoio da equipe da Rádio Patrulha, os policiais entraram na casa e encontraram drogas, balanças de precisão, R$ 1.680 em espécie e cerca de 5,85 kg de fios elétricos e de cobre, possivelmente obtidos em furtos ocorridos na região.



