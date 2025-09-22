Operação Sinergia já resultou em 918 presos e 26 toneladas de drogas apreendidas

As três edições da Operação Sinergia, uma iniciativa de grande escala da Sesp-PR (Secretaria da Segurança Pública do Paraná), resultaram na prisão de 918 pessoas e na apreensão de cerca de 26,7 toneladas de drogas. O trabalho integrado entre PM (Polícia Militar), PC (Polícia Civil), PP (Polícia Penal) e guardas municipais também tirou de circulação 377 veículos ilícitos e alcançou a marca de mais de 70 mil abordagens a pessoas.







Para o secretário da Segurança Pública do Paraná Hudson Leôncio Teixeira, o sucesso de cada ação, que une as diferentes forças de segurança do estado, evidencia que o modelo de gestão integrada e a cooperação das forças policiais são cruciais para a neutralização da criminalidade.

“Por meio de um planejamento estratégico robusto e da troca de informações em tempo real, essas ações coordenadas permitem combater os grupos criminosos de forma sistêmica, superando barreiras burocráticas e otimizando o uso de recursos", explica.





SINERGIA I

Na primeira fase, em junho, 128 pessoas foram presas e mais de 1,2 tonelada de drogas foi apreendida. A operação foi marcada por um intenso trabalho de campo, com 18,3 mil pessoas abordadas, 131 veículos apreendidos e mais de 9,1 mil automóveis fiscalizados em todo o estado.





SINERGIA II

Os resultados foram ainda mais expressivos com a Operação Sinergia II, em julho. A ação, que se desdobrou por todo o Paraná, foi responsável pela prisão de 271 pessoas e a apreensão de 12,4 toneladas de drogas. O balanço desta fase também incluiu o cumprimento de 375 mandados judiciais, a apreensão de 99 armas de fogo e a recuperação de 22 carros roubados. O número de abordagens se expandiu, chegando a aproximadamente 30 mil pessoas.





SINERGIA III

A terceira edição, na região Norte, concluída no último final de semana durante a Missão Paraná II, reforçou a contundência da força-tarefa, resultando em 519 pessoas presas em flagrante. A fase mais recente da operação se destacou pela significativa quantidade de drogas apreendidas, um total de 13,1 toneladas, e pela apreensão de 149 veículos. O esforço das polícias também se refletiu em mais de 22,5 mil abordagens a pessoas e na fiscalização de mais de 1,1 mil locais suspeitos.





