Operador de guindaste morre com choque elétrico em Mandaguaçu

O contato de um guindaste com a fiação elétrica provocou um choque fatal no trabalhador que operava o equipamento durante a manhã desta terça-feira (23) na rua Jessie Marques Boska, em Mandaguaçu, na Região Metropolitana de Maringá.

O Corpo de Bombeiros de Maringá detalha que ele alçava materiais no local com o auxílio do guindaste, que acabou encostando nos fios e conduzindo a corrente elétrica até seu corpo.

Trata-se de um choque de alta tensão.





Às 10h28, o IML (Instituto Médico-Legal) de Maringá informou que sua perícia ainda se encontrava no local da ocorrência, não sendo possível a identificação da vítima.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.