Organização e polícias apostam em IA em câmeras para segurança na ExpoLondrina

Segundo o diretor técnico da Protec, Aldísio Almeida, a tecnologia fornecida pela empresa recebe as imagens de câmeras de segurança comuns e seu sistema analisa essas captadas com a IA, em sistema de nuvem (ou seja, pela internet), que faz o reconhecimento facial, busca por objetos e pessoas e leitura de placa de veículos.

“A IA é processada em nuvem, na nossa plataforma. A cobertura está sendo aqui dentro do parque, desde as entradas, na PR-445 e na BR-369, onde tem a leitura de placas. Desde a passarela, o reconhecimento facial é feito desde que as pessoas que estão caminhando lá. Aqui do parque, nós conseguimos localizar uma pessoa que, por exemplo, está com uma mochila nas costas, em questão de segundos”, explica.

O banco de dados é alimentado com informações fornecidas pelas forças de segurança, que têm acesso ao sistema, com pessoas procuradas. "Se tiver um fugitivo da Justiça e passar em nossas câmeras, vai gerar o disparo de alerta nos celulares das pessoas envolvidas. Nosso banco de dados também é interligado direto com o banco de dados dos desaparecidos. Então, uma pessoa desaparecida há anos, se aparecer em uma de nossas câmeras, também vai gerar os alertas", afirma.



Vigilância e segurança



A segurança durante a ExpoLondrina começa com a própria organização da festa, que terá de 350 a 400 profissionais atuando nos dez dias já a partir da entrada do parque. Porém, além da segurança privada, as polícias Civil e Militar e a GM também estarão tanto no entorno quanto dentro do parque.

A PM vai contar com uma companhia especial atuando a partir do recinto, com um comandante efetivo para a feira e efetivo de 100 a 120 policiais, de acordo com a expectativa de público do dia, e um COE (Caminhão de Observação Elevada), com vista aérea.

Entretanto, não haverá redução no policiamento ostensivo no restante de Londrina, garante o comandante do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar), coronel Ricardo Eguédis. "Nós vamos trabalhar com escalas especiais, colocando na ativa pessoal administrativo e com turnos extras", explica. Policiais de outras localidades também devem reforçar o policiamento.

A PCPR terá um stand para que a população possa tirar dúvidas e esclarecer curiosidades sobre o trabalho da entidade, além de uma delegacia móvel para atendimento de ocorrências de menor gravidade, par a confecção de termos circunstanciados.

O Corpo de Bombeiros manterá um caminhão ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate), com capacidade de 4 mil litros de água, para prevenção e controle de incêndio, mas que também auxiliam resgates e salvamentos aquáticos, terrestres e em altura, além de efetivo extra.



A CMTU iniciou os trabalhos muito antes do início da montagem dos stands, afirma o diretor de trânsito da companhia, Rafael Sambatti. “[Nosso trabalho] teve início na sinalização viária, no entorno do bairro, onde as pessoas terão a vida afetada. Foi refeita a sinalização horizontal e vertical de todo o bairro de São Francisco, limpeza, manutenção e limpeza”, diz.

Um terminal de transporte coletivo foi montado e quatro linhas de ônibus vão funcionar exclusivamente para o evento, saindo dos terminais Central, da Zona Oeste e da Zona Sul. "O passageiro vai chegar aqui mais rápido e os ônibus vão levar as pessoas direto para casa, sem nenhuma interrupção", afirma.

Na fiscalização do Código de Postura, Sambatti afirma que a atuação de vendedores ambulantes no entorno será combatida. “O ambulante ele tem que sobreviver, tem a necessidade de um trabalho digno, mas ele tem que respeitar as regras [do Código de Posturas]. Isso foi muito bem exposto para eles em uma reunião. Já estão muito cientes do que vai ser feito”, afirma.

A GM vai estar presente com um ônibus em frente ao recinto, com as câmeras integradas para auxiliar outros órgãos de segurança e apoiar a CMTU na fiscalização do trânsito e cumprimento do Código de Posturas do município. Equipe do Canil também estará presente para interação com a sociedade.

A PRE vai atuar, também, com reforço na equipe para fiscalizar o tráfego na PR-445, que dá acesso aos fundos do parque. Além disso, haverá o reforço de policiais caninos, uma vez que, com o aumento do fluxo de pessoas devido à feira, a polícia rodoviária espera, também, aumento na tentativa de transporte de produtos ilícitos, como drogas ou contrabandos.