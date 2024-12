Pai e filha morrem após carro e caminhão colidirem em rodovia no Noroeste do Paraná

Um motorista de 39 anos e sua filha, de cinco anos, morreram após o carro em que estavam se envolver em um acidente com um caminhão na PR-082, em São Tomé, no Noroeste do Paraná, na tarde desta sexta-feira (20).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 53 anos dirigia um caminhão Scania R440 com dois semirreboques no sentido de São Tomé a Indianópolis quando, ao passar pelo KM 483, se envolveu em uma colisão com um Chevrolet Corsa, que era conduzido pela vítima e trafegava na direção contrária.





O condutor do caminhão não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico. O motorista do Corsa, por sua vez, morreu no local, assim como a passageira de cinco anos, que era sua filha.





O carro levava, também, o restante da família: a mãe, de 33 anos, e um filho, de 13 anos. Ambos tiveram ferimentos, foram socorridos pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Cianorte para receber atendimento médico especializado.





Diante da ocorrência, o condutor do caminhão foi levado até a Delegacia da Polícia Civil em Cianorte, onde prestou declarações sobre os fatos, ficando à disposição da Polícia Judiciária.





Além da PRE, do Samu e do Corpo de Bombeiros, estiveram no local do acidente equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica, que recolheu os corpos da vítimas e os encaminhou ao IML (Instituto Médico Legal) de Cianorte.