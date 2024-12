Papa Francisco pede alívio de dívidas para os países pobres

O papa Francisco defendeu nesta terça-feira (24), durante celebração da Missa do Galo na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que os países desenvolvidos ajudem na redução da dívida das nações mais pobres. A cerimônia também abriu o Jubileu de 2025, período que acontece a cada 25 anos e é considerado pela Igreja Católica um tempo de paz, perdão e indulgência.









"O Jubileu nos chama à renovação espiritual e nos compromete com a transformação do nosso mundo", disse o pontífice. "Um tempo de Jubileu para os países mais pobres sobrecarregados por dívidas injustas; um tempo de Jubileu para todos aqueles que vivem formas de escravidão antigas e novas."

No último Ano Santo da Igreja Católica, em 2000, o apelo do papa João Paulo 2º (1920-2005) para o cancelamento direto da dívida desencadeou uma campanha que resultou no cancelamento de US$ 130 bilhões (hoje, cerca de R$ 799,8 bilhões) em dívidas entre 2000 e 2015.





O sermão do papa Francisco tratou da virtude da esperança, tema do Jubileu de 2025. "A esperança nos chama a ficarmos incomodados com as coisas que estão erradas e a encontrar coragem para mudá-las", disse ele. O pontífice afirmou ainda que a história do nascimento de Jesus como filho de um carpinteiro pobre pode inspirar a esperança de que todas as pessoas podem causar impacto no mundo.

Durante a homilia, Francisco também mencionou os bombardeios de Israel na Faixa de Gaza, sobre os quais ele havia se manifestado nesta semana, condenando a ofensiva militar israelense após ataques que mataram pelo menos 17 pessoas, incluindo crianças, no domingo (22). "Pensemos nas guerras, nas crianças metralhadas, nas bombas sobre escolas e hospitais."





A Missa do Galo reuniu cerca de 6.000 pessoas na Basílica de São Pedro e mais 25 mil que assistiam em telas do lado de fora, na praça. No início da cerimônia, Francisco acompanhou a abertura de uma das Portas Santas da basílica, que estava fechada com concreto e é aberta apenas nos anos jubilares.





O Vaticano espera que até 100 mil peregrinos passem por esta porta todos os dias no próximo ano. Durante o Jubileu, que vai até o dia 6 de janeiro de 2026, o Vaticano se prepara para receber 32 milhões de turistas –isso porque, durante o Ano Santo católico, peregrinos que vão a Roma podem obter indulgências especiais.









Embora estivesse com a voz rouca, o papa Francisco aparentava estar bem durante a cerimônia. Aos 88 anos recém-completados, o pontífice chegou à Basílica de São Pedro em uma cadeira de rodas e se recupera, segundo o Vaticano, de um resfriado. Na quarta-feira (25), Francisco transmitirá uma mensagem e uma bênção de Natal "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo).