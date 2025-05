Papa Francisco tropeça depois de bengala quebrar em auditório do Vaticano

O Papa Francisco tropeçou ao entrar no auditório do Vaticano para uma audiência neste sábado (1º), após o cabo de sua bengala quebrar.



O Pontífice quase caiu, mas não se machucou. Segundo notícia da agência AP (Associated Press), após o tropeço, ele precisou ser auxiliado por dois funcionários até se encaminhar a sua cadeira no palco do auditório.

Após o incidente, o público aplaudiu Francisco. Da plateia, uma pessoa gritou: "Viva o papa", logo antes dos aplausos.





O Papa tem dificuldades de mobilidade e muitas vezes recorre à cadeira de rodas para se locomover em eventos do Vaticano. Aos 88 anos e com problemas nos joelhos, ele já caiu duas vezes nos últimos dois meses.

