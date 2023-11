Papai Noel desembarca no Shopping Royal de Londrina neste sábado

O Royal Plaza Shopping entra no clima do Natal e recebe no próximo dia 11 (sábado) um ilustre visitante: o Papai Noel. O evento, que deve aquecer os corações de crianças e adultos, começa às 14 horas. E o Bom Velhinho não chega sozinho: ele estará acompanhado dos fiéis ajudantes que o ajudam a espalhar a magia do Natal. Diretamente de São Paulo, os personagens da Animania vão trazer mais brilho e alegria para esse dia: Urso Polar, Jingle e Bell e Sr. e Sra. Floco.







Parada de Natal

Antes da chegada do Noel, os assistentes farão uma “Parada” pelos corredores do Royal com apresentações e interação com o público. Em seguida, Papai Noel também desembarca no shopping e vai acender as luzes do “Natal Cintilante” do Royal Plaza, uma decoração inédita, completamente branca iluminada com detalhes em dourado e led.

Este é só o primeiro capítulo de uma história que mágica que só termina no dia 25 de dezembro com a chegada do Natal.

Fotos com Papai Noel

Em novembro, o Papai Noel ficará à disposição para fotos de segunda a sábado das 11 às 17 horas e nos domingos e feriados das 13 às 17 horas. Já em dezembro, o Bom Velhinho atende em horário estendido: de segunda a sábado das 11 às 20 horas e nos domingos e feriados das 13 às 17 horas. No dia 24 de dezembro, véspera do Natal, o Noel atenderá das 10 às 16 horas.

Serviço:

Chegada do Papai Noel no Royal Plaza Shopping



Dia: 11 de novembro (sábado)

Horário: a partir das 14 horas

Local: Piso 3





Royal Plaza Shopping

Rua Mato Grosso, 310

Londrina/ PR (43) 3315-1818

www.royalplazashopping.com.br